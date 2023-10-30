وفد من كتلة تجدد التقى بري: لمنع انزلاق لبنان الى الحرب

استمراراً للقاءات والمشاورات التي تقوم بها كتلة تجدد في ظل الحرب الاسرائيلية على غزة، اجتمعت كتلة تجدد برئيس مجلس النواب نبيه بري.



واكد الوفد ضرورة منع انزلاق لبنان الى الحرب .