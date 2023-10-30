الابيض أصدر مذكرة للمستشفيات حول كيفية الاستعداد للطوارئ: بالوحدة والتنسيق نتجاوز الازمة

أوضح وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال ر فراس الابيض، في مذكرة، لكل المستشفيات على جميع الأراضي اللبنانية، الخطوات التي قامت بها وزارة الصحة حتى الساعة كما ذكر المستشفيات بالإجراءات الواجب اتخاذها من قبلها في حال تطور الاوضاع جنوباً.



وركزت المذكرة على التزام وزارة الصحة العامة تغطية جرحى الحرب اللبنانيين ضمن ألية محددة وتعرفات جديدة وضعتها الوزارة سيعلن عنها بعد الاجتماع الذي سيعقد ظهر غد مع نقابة المستشفيات الخاصة.



وأشارت المذكرة إلى عدد من الخطوات والإجراءات التي قامت بها الوزارة من تقييم مستوى جهوزية المستشفيات على كافة الأصعدة بناء على زيارات ميدانية قامت بها فرق الوزارة حددت من خلالها المستشفيات المستجيبة الأساسية والتي صنفت بناء على معايير علمية واضحة، وفي هذا الإطار ستقوم وزارة الصحة العامة إبتداءً من غد باستكمال توزيع المساعدات الطبية من مستلزمات وأدوية وصلتها من منظمة الصحة العالمية ومخصصة لعلاج جرحى الحرب (Trauma Kits) للمستشفيات المستجيبة في المناطق الأكثر عرضة للخطر كمرحلة أولى.



على صعيد آخر، طلب الابيض من جميع المستشفيات الحفاظ على خطوط الاتصال والتواصل مفتوحة مع جميع المعنيين في القطاع الصحي لاسيما مع غرفة عمليات الطوارئ الصحية (PHEOC) التي أطلقتها وزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية .



بالإضافة إلى ذلك أعلن الابيض إنشاء مركز لتحويل المصابين لضمان التوزيع الانسيابي للمرضى بالتعاون مع جمعيات الاسعاف والطوارئ حيث يمكن أن تساعد مشاركة البيانات في تخصيص الموارد بشكل فعال وإدارة الحالات في الوقت المناسب .



من جهة أخرى ،وبناء على الاجتماعات السابقة مع نقابة المستشفيات والمستشفيات الحكومية، ذكرت الوزارة جميع المستشفيات بضرورة رفع مستوى جهوزيتها خصوصاً لناحية التأكد من وجود مخزون كاف لشهرين على الأقل من الإمدادات الطبية (أدوية، مستلزمات، أوكسيجن...) وغير الطبية الأساسية (فيول، مواد غذائية،)، كما دعت المستشفيات التي يوجد فيها مراكز لغسيل الكلى أو لعلاج مرضى الأمراض السرطانية إلى وضع خطط طوارئ لتوسيع قدرتها الاستيعابية لاستيعاب أعداد إضافية بحال فرضت الظروف على المواطنين المرضى النزوح.



وذكرت الوزارة جميع المستشفيات بضرورة مراجعة خطط الطوارئ وخطط الإخلاء والسلامة في حالة وجود تهديدات وشيكة وضرورة التأكد من أن جميع الموظفين على دراية بهذه البروتوكولات / الخطط وتم تدريبهم عليها.



وأشادت وزارة الصحة العامة بالالتزام الثابت للقطاع الصحي والتأكيد انه بالوحدة والتنسيق والاستعداد، سوف نتجاوز هذه الأزمة".