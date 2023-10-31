الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
29
o
الجنوب
28
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
29
o
الجنوب
28
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش الإسرائيلي: قصف مواقع لحزب الله في جنوب لبنان
أخبار لبنان
2023-10-31 | 01:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
الجيش الإسرائيلي: قصف مواقع لحزب الله في جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي: قصف مواقع لحزب الله في جنوب لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء أنّه شنّ غارات جوية ضدّ منشآت ومواقع في جنوب لبنان تابعة لحزب الله الشيعي المدعوم على غرار حركة حماس من إيران.
وقال الجيش في منشور على منصّة إكس إنّ "طائرات مقاتلة هاجمت قبل قليل بنى تحتية لمنظمة حزب الله الإرهابية على الأراضي اللبنانية".
وأضاف أنّه "من بين البنى التحتية التي تمّت مهاجمتها، تمّ تدمير أسلحة ومواقع وأماكن يستخدمها التنظيم".
ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ ثلاثة أسابيع تبادلاً للقصف بين حزب الله والدولة العبرية على وقع الحرب الدائرة في قطاع غزة.
والإثنين، أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مقابلة مع وكالة فرانس برس أنّه يعمل على "تجنيب لبنان دخول الحرب".
وتشهد المنطقة الحدودية بين جنوب لبنان وشمال إسرائيل تبادلاً للقصف منذ أن شنّت حركة حماس في السابع من تشرين الأول هجوماً غير مسبوق على إسرائيل التي تردّ عليه مذّاك بقصف مركّز على قطاع غزة المحاصر.
وفي جنوب لبنان، تشارك مجموعات عدّة، بينها فصائل فلسطينية، بإطلاق صواريخ وتنفيذ عمليات تسلّل عبر الحدود، وإن بوتيرة أقلّ من حزب الله.
ويردّ الجيش الإسرائيلي بقصف أطراف بلدات حدودية عدّة وتحرّكات مقاتلي حزب الله، ما أسفر عن مقتل 62 شخصاً، بينهم 47 مقاتلاً من حزب الله وأربعة مدنيين ضمنهم مصور في وكالة رويترز للأنباء، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس. وأعلنت إسرائيل من جهتها مقتل أربعة أشخاص.
ويثير التصعيد عبر الحدود خشية من تمدد الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة إلى جنوب لبنان.
وتحذر إسرائيل وقوى غربية حزب الله، الطرف السياسي والعسكري الأبرز في البلاد والمدعوم من طهران، من مغبة فتح جبهة جديدة.
وشنّت حركة حماس في السابع من تشرين الأول الحالي هجوما غير مسبوق في تاريخ إسرائيل تسللت خلاله الى مناطق إسرائيلية، وتسبّب بمقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم الذي احتجزت خلاله حماس أيضا 239 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وتردّ إسرائيل منذ ذلك التاريخ بقصف مدمر على قطاع غزة، يترافق منذ أيام مع عمليات عسكرية برية داخل القطاع. وقتل في هذا القصف على القطاع أكثر من 8300 شخص، غالبيتهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
الجيش الإسرائيلي
قصف
مواقع
حزب الله
جنوب لبنان
التالي
اليكم أسعار المحروقات اليوم..
إجراءات لمنع التفلُّت جنوباً.. (اللواء)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-10-28
الجزيرة نقلا عن الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو قصف مواقع عسكرية تابعة لحزب الله ودمر معسكرا وبنى تحتية ومواقع رصد
آخر الأخبار
2023-10-28
الجزيرة نقلا عن الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو قصف مواقع عسكرية تابعة لحزب الله ودمر معسكرا وبنى تحتية ومواقع رصد
0
آخر الأخبار
2023-10-09
الجيش الإسرائيلي: قصفنا 3 مواقع تابعة لحزب الله على الحدود مع لبنان
آخر الأخبار
2023-10-09
الجيش الإسرائيلي: قصفنا 3 مواقع تابعة لحزب الله على الحدود مع لبنان
0
آخر الأخبار
2023-10-29
الجيش الإسرائيلي: نغير في هذه الأثناء على مواقع عدة في جنوب لبنان
آخر الأخبار
2023-10-29
الجيش الإسرائيلي: نغير في هذه الأثناء على مواقع عدة في جنوب لبنان
0
آخر الأخبار
2023-10-26
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قواتنا قضت على 5 خلايا لحزب الله حاولت إطلاق النار من جنوب لبنان
آخر الأخبار
2023-10-26
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قواتنا قضت على 5 خلايا لحزب الله حاولت إطلاق النار من جنوب لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار سياسية
05:13
فارس سعيد للـLBCI: هذه الحرب يُعاد فيها ترتيب المنطقة وخوفي في ان يُعاد هذا الترتيب من دون وجود مسيحيّ فيها
أخبار سياسية
05:13
فارس سعيد للـLBCI: هذه الحرب يُعاد فيها ترتيب المنطقة وخوفي في ان يُعاد هذا الترتيب من دون وجود مسيحيّ فيها
0
أمن وقضاء
04:22
سرق حقيبة مواطن في فردان ولاذ بالفرار.. وشعبة المعلومات كشفت هويّته بأقل من 48 ساعة وأوقفته
أمن وقضاء
04:22
سرق حقيبة مواطن في فردان ولاذ بالفرار.. وشعبة المعلومات كشفت هويّته بأقل من 48 ساعة وأوقفته
0
خبر عاجل
03:07
اليكم أسعار المحروقات اليوم..
خبر عاجل
03:07
اليكم أسعار المحروقات اليوم..
0
صحف اليوم
01:37
إجراءات لمنع التفلُّت جنوباً.. (اللواء)
صحف اليوم
01:37
إجراءات لمنع التفلُّت جنوباً.. (اللواء)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-08-17
سلسلة من الاعتداءات الجنسية في الجزر اليونانية...وإحداها اغتصاب جماعي!
منوعات
2023-08-17
سلسلة من الاعتداءات الجنسية في الجزر اليونانية...وإحداها اغتصاب جماعي!
0
أخبار دولية
18:48
بايدن يريد أن تحدد أميركا القواعد لضبط الذكاء الإصطناعي
أخبار دولية
18:48
بايدن يريد أن تحدد أميركا القواعد لضبط الذكاء الإصطناعي
0
أخبار دولية
15:02
كيف تجتاح كوريا الجنوبية العالم العربي والغربي؟
أخبار دولية
15:02
كيف تجتاح كوريا الجنوبية العالم العربي والغربي؟
0
فنّ
2023-09-14
نادين نسيب نجيم تحتفل مع ابنها وخطيبها في اليوم نفسه: "قديه الله بيحبني"
فنّ
2023-09-14
نادين نسيب نجيم تحتفل مع ابنها وخطيبها في اليوم نفسه: "قديه الله بيحبني"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
17:07
المناطق الجنوبية الحدودية شهدت توترًا هذا المساء... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
17:07
المناطق الجنوبية الحدودية شهدت توترًا هذا المساء... إليكم التفاصيل
0
رياضة
15:04
تأهل راي باسيل للألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في باريس الصيف المقبل
رياضة
15:04
تأهل راي باسيل للألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في باريس الصيف المقبل
0
أخبار دولية
15:02
كيف تجتاح كوريا الجنوبية العالم العربي والغربي؟
أخبار دولية
15:02
كيف تجتاح كوريا الجنوبية العالم العربي والغربي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
15:00
مهرجان بيروت للأفلام الفنية... رسالة صمود وإيمان بالسلام
تقارير نشرة الاخبار
15:00
مهرجان بيروت للأفلام الفنية... رسالة صمود وإيمان بالسلام
0
تقارير نشرة الاخبار
14:59
رحل "مسيو أنطوان"
تقارير نشرة الاخبار
14:59
رحل "مسيو أنطوان"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:56
إن كان الزير أو الزيز... الأسطورة سقطت بيد شعبة المعلومات
تقارير نشرة الاخبار
14:56
إن كان الزير أو الزيز... الأسطورة سقطت بيد شعبة المعلومات
0
أخبار لبنان
14:55
جنبلاط لـ"سنة على الفراغ": لا أحبّذ الحرب... ولنصرالله أقول: المطلوب ضبط النفس
أخبار لبنان
14:55
جنبلاط لـ"سنة على الفراغ": لا أحبّذ الحرب... ولنصرالله أقول: المطلوب ضبط النفس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:52
جنود في الصف الأمامي للمواجهة دفعوا دمًا أثناء أداء مهامهم... فكيف تسير يومياتهم؟
تقارير نشرة الاخبار
14:52
جنود في الصف الأمامي للمواجهة دفعوا دمًا أثناء أداء مهامهم... فكيف تسير يومياتهم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
في الضاحية الجنوبية نحب الحياة ولا نخشى الحرب
تقارير نشرة الاخبار
14:50
في الضاحية الجنوبية نحب الحياة ولا نخشى الحرب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
03:07
اليكم أسعار المحروقات اليوم..
خبر عاجل
03:07
اليكم أسعار المحروقات اليوم..
2
منوعات
10:38
أقامت علاقة مع ابن الـ 13 سنة وهددت عائلته...اليكم التفاصيل!
منوعات
10:38
أقامت علاقة مع ابن الـ 13 سنة وهددت عائلته...اليكم التفاصيل!
3
خبر عاجل
15:43
جنبلاط لـ سنة على الفراغ: باسيل زارني وعبّر عن خوفه على لبنان فطرحنا جوزيف عون لقيادة الجيش لكن الجواب "إجا من غير ميلة" من وفيق صفا الذي قال "ما بدنا نحشر باسيل"
خبر عاجل
15:43
جنبلاط لـ سنة على الفراغ: باسيل زارني وعبّر عن خوفه على لبنان فطرحنا جوزيف عون لقيادة الجيش لكن الجواب "إجا من غير ميلة" من وفيق صفا الذي قال "ما بدنا نحشر باسيل"
4
خبر عاجل
13:36
وزير الدفاع الإسرائيلي: ما يحدث في غزة رسالة لحزب الله
خبر عاجل
13:36
وزير الدفاع الإسرائيلي: ما يحدث في غزة رسالة لحزب الله
5
منوعات
10:25
بصدر مكشوف وشعر أسود... ميريام كلينك تنشر صورا مثيرة بمناسبة الهالوين: "قريبًا سيموت الجميع"! (صور)
منوعات
10:25
بصدر مكشوف وشعر أسود... ميريام كلينك تنشر صورا مثيرة بمناسبة الهالوين: "قريبًا سيموت الجميع"! (صور)
6
منوعات
07:23
بعد أن تناولا الطعام في أحد المطاعم مع أولادهم طلبا الفاتورة... رسوم إضافية باهظة سُجلت عليهما والسبب لا يُصدّق!
منوعات
07:23
بعد أن تناولا الطعام في أحد المطاعم مع أولادهم طلبا الفاتورة... رسوم إضافية باهظة سُجلت عليهما والسبب لا يُصدّق!
7
خبر عاجل
15:45
جنبلاط لـ" سنة على الفراغ": اللجنة الخماسية نظريًا كانت واعدة لكن عمليًا لم تخرج بنتيجة فهناك تخل من المملكة وفيتو صريح منها على فرنجية
خبر عاجل
15:45
جنبلاط لـ" سنة على الفراغ": اللجنة الخماسية نظريًا كانت واعدة لكن عمليًا لم تخرج بنتيجة فهناك تخل من المملكة وفيتو صريح منها على فرنجية
8
فنّ
06:02
"ارتاح يا بطرس صلاتك مقبولة"... جورج خباز يودع بطرس فرح: صرت بمطرح بيلبق لقلبك الطيب!
فنّ
06:02
"ارتاح يا بطرس صلاتك مقبولة"... جورج خباز يودع بطرس فرح: صرت بمطرح بيلبق لقلبك الطيب!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More