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سامي الجميل في مداخلة من مجلس النواب: نطالب بمناقشة كيفية تجنب الحرب وليس معالجة تداعياتها

أخبار لبنان
2023-10-31 | 06:36
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سامي الجميل في مداخلة من مجلس النواب: نطالب بمناقشة كيفية تجنب الحرب وليس معالجة تداعياتها
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سامي الجميل في مداخلة من مجلس النواب: نطالب بمناقشة كيفية تجنب الحرب وليس معالجة تداعياتها

سامي الجميل في مداخلة من مجلس النواب: نطالب بمناقشة كيفية تجنب الحرب وليس معالجة تداعياتها

أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في مداخلة له في خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة لدرس خطة الطوارئ الحكومية أن لبنان ما زال يستطيع تجنب الانجرار الى الحرب عبر نشر الجيش اللبناني بشكل كامل على الحدود اللبنانية ومنع أي محاولة لجرّ لبنان الى حرب لا يريدها اللبنانيون مطالباً بأن تتركز المناقشات في مجلس النواب حول كيفية تجنب الكارثة بدل معالجة تبعاتها.

وشكر رئيس الكتائب الحكومة على خطتها، معتبراً ان وجودها أفضل من عدمه اعتبر أن الأهم تفادي حصول الكارثة التي ليست بكارثة طبيعية ولا يمكن التعامل مع الحرب الجارية على حدودنا من هذا المنطلق واعتبار ان لا قدرة لنا على التأثير على مجرياتها والاكتفاء بمعالجة نتائجها.

ولفت الى اننا امام واقع عسكري يقع في صلب صلاحيات الدولة اللبنانية السيادية وكنا نتمنى اولاً ان يكون رئيس الحكومة متواجداً بيننا وثانياً ان يطلعنا أحد أعضاء الحكومة عما انجز حتى الساعة وما الذي من المتوقع القيام به لتجنب حصول هذه الكارثة فخطة الحكومة تتحدث عن مواجهة ومعالجة تداعيات الحرب فيما المطلوب تجنب حصولها من الأساس وبدل البحث في كيفية إطفاء الحريق في لبنان وإعلان عجزنا عن ذلك علينا ان نبحث منع اندلاعه.
 

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