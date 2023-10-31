فياض: الوقت حان لنفهم قيمة استثمارِ الاموال

قبل شهرٍ من انطلاق قمة COP 28، شددَ وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض من القاهرة، على أن الاستثماراتِ في قطاعِ المياهِ يجبُ ان يكونَ لها الاولوية.وعلى هامشِ مشاركتِه بمؤتمر اسبوع القاهرة للمياه تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكدَ فياض أنه حانَ الوقتُ أن نفهمَ قيمةَ استثمارِ الاموالِ وأن نضعَ اولوياتِنا حيث يجبُ أن تكون.