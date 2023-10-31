تكتل الجمهورية القوية تقدم باقتراح قانون للتمديد لرتبة عماد

الحلبي يصدر قرارات في بعض الادارات في وزارة التربية والتعليم العالي

الحلبي يصدر قرارات في بعض الادارات في وزارة التربية والتعليم العالي

التطوراتُ الامنية في الجنوب مستمرة.. ما هو الموقعُ الاسرائيلي الذي تمّ استهدافُه؟