الجيش: توقيف مواطن في بلدة عين الدهب عكار لتورطه في إشكال وآخَر في بلدة كفرصغاب زغرتا لارتكابه جريمة قتل

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة عين الدهب – عكار المواطن (ع.ا.) لتورطه في إشكال فردي تخلله إطلاق نار بتاريخ 2023/10/26، ما أدى إلى مقتل المواطن (ع.ع.)، وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا نوع كلاشنكوف.

كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة كفرصغاب – زغرتا المواطن (ج.ا.) لإقدامه بتاريخ 2023/10/27 على قتل المواطن (ط.ا.) نتيجة خلافات فردية، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا.



سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.