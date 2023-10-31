ميقاتي بحث وريزا في "خطة الطوارئ الوطنية" والتقى وفدا اقتصاديا

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، قبل ظهر اليوم في السراي، وذلك في حضور مستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي. وتم البحث في موضوع "خطة الطوارئ الوطنية" التي أعدتها "اللجنة الوطنية لتنسيق مواجهة مخاطر الكوارث والازمات الوطنية" بالتعاون مع المنظمات الدولية.