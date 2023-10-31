الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
26
o
الجنوب
26
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
26
o
الجنوب
26
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الكتائب: استمرار الصراع يشكل الورقة الرابحة في يد إيران و"حزب الله"
أخبار لبنان
2023-10-31 | 11:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
الكتائب: استمرار الصراع يشكل الورقة الرابحة في يد إيران و"حزب الله"
عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل مواصلا متابعة التقارير الواردة في ما يتعلق بالأحداث العسكرية الجارية في المنطقة والتصعيد الذي يطاول جنوب لبنان ونتائج التحركات لمنع جر البلد إلى الحرب.
وأعلن المكتب السياسي في بيان، أنه ينظر إلى الارتكابات التي حصلت في الأسابيع الأخيرة في حق أهالي غزة والتي تنافي كل القوانين الدولية على أنها جرائم حرب ضد الإنسانية يدفع الثمن الأغلى فيها المدنيون الأكثر ضعفا من أطفال وعجزة، ومن هنا ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بالمسؤوليات الملقاة عليه في وضع حد لكل هذه التجاوزات تحت طائلة إفقاد الأمم المتحدة شرعيتها في البت في حل الأزمات العالمية.
ورأى المكتب السياسي أن استمرار الصراع يشكل الورقة الرابحة في يد إيران و"حزب الله" للتلطي خلفها بذريعة الدفاع عن القضية الفلسطينية والإبقاء على سطوتها وسلاحها أداة ضغط لتحقيق مكاسب بمفاوضات متعددة الأهداف تقودها طهران لتكرس نفسها لاعبا أساسيا في المنطقة ولاعبا رئيسيا في العالم على حساب شعوب المنطقة ومستقبل أبنائها.
ومن هنا، أكد المكتب السياسي أن الوقت حان للتوصل إلى حل نهائي للصراع الدائر منذ أكثر من 75 عاما وأن من حق الفلسطينيين العيش في دولة قابلة للحياة يعودون إليها فلا يبقون شعب شتات في دول العالم، مع التشديد على ضرورة إلزام كل الجهات بتطبيق القرارات الدولية بدءا من حل الدولتين الذي انطلق من بيروت.
ورفض حزب الكتائب أن "يكون مصير لبنان رهن كلمة الأمين العام لحزب مسلح من هنا أو وزير خارجية دولة أخرى من هناك"، محملا الحكومة اللبنانية ورئيسها مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إقحام لبنان في الحرب الدائرة والإيعاز للقوى الشرعية اللبنانية بوضع حد للدعوات إلى التسلح ونشر السلاح وشرعنة إطلاق الصواريخ التي تقودها الفصائل المسلحة والعمل فورا على نشر الجيش اللبناني على كامل الحدود لحماية البلد تطبيقا للقرار 1701 بالتنسيق مع قوات حفظ السلام.
وطالب المكتب السياسي رئيس مجلس النواب بالدعوة إلى جلسة لمناقشة خطة لبنانية تحصن لبنان وحق الدولة بقرار الحرب والسلم وتحميه من أي انزلاقة إلى كارثة محتمة عوض الدعوة إلى جلسات فرعية تناقش لملمة ذيول حرب لم يقررها اللبنانيون ولن تحمل إلى الشعب اللبناني سوى المزيد من المآسي والانهيار.
أخبار لبنان
الكتائب
إيران
حزب الله
غزة
التالي
طقس متقلب ودرجات الحرارة فوق معدلاتها.. اليكم التفاصيل
المناطق الجنوبية الحدودية شهدت توترًا هذا المساء... إليكم التفاصيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:30
سعيد للـLBCI: حزب الله مضطر لأن يقول أنه متضامن مع غزة ويقوم بعمليات محسوبة لكي لا يسأله أحد "منّي وجرّ" أين كنت عندما احتاجوك في المنطقة؟ وأن يقول أنا حريص على سلام لبنان ولم أدخله بهذه الحرب
آخر الأخبار
04:30
سعيد للـLBCI: حزب الله مضطر لأن يقول أنه متضامن مع غزة ويقوم بعمليات محسوبة لكي لا يسأله أحد "منّي وجرّ" أين كنت عندما احتاجوك في المنطقة؟ وأن يقول أنا حريص على سلام لبنان ولم أدخله بهذه الحرب
0
خبر عاجل
2023-10-30
وزير الدفاع الإسرائيلي: ما يحدث في غزة رسالة لحزب الله
خبر عاجل
2023-10-30
وزير الدفاع الإسرائيلي: ما يحدث في غزة رسالة لحزب الله
0
آخر الأخبار
2023-10-30
الخارجية الإيرانية: نؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار وفتح ممر لإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة
آخر الأخبار
2023-10-30
الخارجية الإيرانية: نؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار وفتح ممر لإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة
0
أخبار دولية
2023-10-28
عبداللهيان: لا نريد أن تتسع حرب غزة وربط أي هجوم في المنطقة بإيران من دون أي دليل هو أمر خاطئ
أخبار دولية
2023-10-28
عبداللهيان: لا نريد أن تتسع حرب غزة وربط أي هجوم في المنطقة بإيران من دون أي دليل هو أمر خاطئ
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:04
الأبيض أطلع نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة على الآلية الجديدة لتغطية جرحى الحرب
أخبار لبنان
12:04
الأبيض أطلع نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة على الآلية الجديدة لتغطية جرحى الحرب
0
خبر عاجل
10:49
وزارة الطاقة والمياه أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تشرين الأول
خبر عاجل
10:49
وزارة الطاقة والمياه أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تشرين الأول
0
أخبار لبنان
10:30
اللجان المشتركة ناقشت خطة الطورىء الحكومية.. بو صعب: إذا فرضت الحرب علينا لنكن موحدين
أخبار لبنان
10:30
اللجان المشتركة ناقشت خطة الطورىء الحكومية.. بو صعب: إذا فرضت الحرب علينا لنكن موحدين
0
أخبار لبنان
09:48
ميقاتي بحث وريزا في "خطة الطوارئ الوطنية" والتقى وفدا اقتصاديا
أخبار لبنان
09:48
ميقاتي بحث وريزا في "خطة الطوارئ الوطنية" والتقى وفدا اقتصاديا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-10-13
بعد اختطافها من قريتها... العثور على مراهقة تعرضت للاغتصاب لمدة شهرين!
منوعات
2023-10-13
بعد اختطافها من قريتها... العثور على مراهقة تعرضت للاغتصاب لمدة شهرين!
0
فنّ
05:22
راغب علامة يسأل: في حرب الكبار شو ذنب الطفولة؟!
فنّ
05:22
راغب علامة يسأل: في حرب الكبار شو ذنب الطفولة؟!
0
منوعات
2023-10-30
دعاها إلى العشاء ولم يدفع عنها لهذا السبب الصادم!
منوعات
2023-10-30
دعاها إلى العشاء ولم يدفع عنها لهذا السبب الصادم!
0
صحة وتغذية
2023-10-28
هذا ما يحدث عند إطفاء الشموع على كعكة عيد ميلادك... الأمر مثير للاشمئزاز!
صحة وتغذية
2023-10-28
هذا ما يحدث عند إطفاء الشموع على كعكة عيد ميلادك... الأمر مثير للاشمئزاز!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:44
نتنياهو يرفض وقف النار... ومعارك برية
تقارير نشرة الاخبار
08:44
نتنياهو يرفض وقف النار... ومعارك برية
0
أخبار دولية
08:29
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: الولايات المتحدة لا تؤيد دعوات وقف إطلاقِ النار
أخبار دولية
08:29
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: الولايات المتحدة لا تؤيد دعوات وقف إطلاقِ النار
0
أخبار لبنان
07:55
تكتل الجمهورية القوية تقدم باقتراح قانون للتمديد لرتبة عماد
أخبار لبنان
07:55
تكتل الجمهورية القوية تقدم باقتراح قانون للتمديد لرتبة عماد
0
تقارير نشرة الاخبار
07:54
التطوراتُ الامنية في الجنوب مستمرة.. ما هو الموقعُ الاسرائيلي الذي تمّ استهدافُه؟
تقارير نشرة الاخبار
07:54
التطوراتُ الامنية في الجنوب مستمرة.. ما هو الموقعُ الاسرائيلي الذي تمّ استهدافُه؟
0
أخبار لبنان
07:35
فياض: الوقت حان لنفهم قيمة استثمارِ الاموال
أخبار لبنان
07:35
فياض: الوقت حان لنفهم قيمة استثمارِ الاموال
0
أخبار دولية
05:20
ولي عهد الكويت: نستنكر القصف الإسرائيلي الغاشم على غزة
أخبار دولية
05:20
ولي عهد الكويت: نستنكر القصف الإسرائيلي الغاشم على غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
17:07
المناطق الجنوبية الحدودية شهدت توترًا هذا المساء... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
17:07
المناطق الجنوبية الحدودية شهدت توترًا هذا المساء... إليكم التفاصيل
0
رياضة
15:04
تأهل راي باسيل للألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في باريس الصيف المقبل
رياضة
15:04
تأهل راي باسيل للألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في باريس الصيف المقبل
0
أخبار دولية
15:02
كيف تجتاح كوريا الجنوبية العالم العربي والغربي؟
أخبار دولية
15:02
كيف تجتاح كوريا الجنوبية العالم العربي والغربي؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
03:07
اليكم أسعار المحروقات اليوم..
خبر عاجل
03:07
اليكم أسعار المحروقات اليوم..
2
خبر عاجل
15:43
جنبلاط لـ سنة على الفراغ: باسيل زارني وعبّر عن خوفه على لبنان فطرحنا جوزيف عون لقيادة الجيش لكن الجواب "إجا من غير ميلة" من وفيق صفا الذي قال "ما بدنا نحشر باسيل"
خبر عاجل
15:43
جنبلاط لـ سنة على الفراغ: باسيل زارني وعبّر عن خوفه على لبنان فطرحنا جوزيف عون لقيادة الجيش لكن الجواب "إجا من غير ميلة" من وفيق صفا الذي قال "ما بدنا نحشر باسيل"
3
فنّ
08:50
نادين الراسي تتعرض للضرب المبرح على يد شقيقها أمام والدتها المريضة... أصيبت بجروح ودخلت الطوارئ وهذه التفاصيل! (صور)
فنّ
08:50
نادين الراسي تتعرض للضرب المبرح على يد شقيقها أمام والدتها المريضة... أصيبت بجروح ودخلت الطوارئ وهذه التفاصيل! (صور)
4
خبر عاجل
10:49
وزارة الطاقة والمياه أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تشرين الأول
خبر عاجل
10:49
وزارة الطاقة والمياه أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تشرين الأول
5
خبر عاجل
10:43
وزير الدفاع الأميركي: نقولها بوضوح إذا لم تتوقف الهجمات على العسكريين الأميركيين في الشرق الأوسط فسنرد
خبر عاجل
10:43
وزير الدفاع الأميركي: نقولها بوضوح إذا لم تتوقف الهجمات على العسكريين الأميركيين في الشرق الأوسط فسنرد
6
خبر عاجل
07:38
نيويورك تايمز: بدء الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة
خبر عاجل
07:38
نيويورك تايمز: بدء الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة
7
خبر عاجل
08:05
الجيش الإسرائيلي: قواتنا تخوض معارك برية في عمق قطاع غزة وهاجمت معسكراً لحماس شمالي القطاع
خبر عاجل
08:05
الجيش الإسرائيلي: قواتنا تخوض معارك برية في عمق قطاع غزة وهاجمت معسكراً لحماس شمالي القطاع
8
خبر عاجل
10:39
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: انطلاق "المرحلة الثالثة" من حرب غزة والتركيز في القتال بغزة على الشمال ودور الجنوب سيأتي لاحقا
خبر عاجل
10:39
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: انطلاق "المرحلة الثالثة" من حرب غزة والتركيز في القتال بغزة على الشمال ودور الجنوب سيأتي لاحقا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More