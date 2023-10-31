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الأبيض أطلع نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة على الآلية الجديدة لتغطية جرحى الحرب
أخبار لبنان
2023-10-31 | 12:04
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الأبيض أطلع نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة على الآلية الجديدة لتغطية جرحى الحرب
عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض اجتماعا مع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون بحضور أعضاء النقابة والدوائر المعنية في الوزارة.
وشرح الأبيض الآلية والتعرفات الجديدة التي ستعتمدها الوزارة لتغطية جرحى الحرب والتي وضعتها وزارة الصحة العامة ضمن خطة الطوارئ الصحية تحسبا لتطور الاعمال العدائية جنوبا.
كما أعلم الأبيض المجتمعين عن بدء الوزارة بشكل تدريجي توزيع المساعدات الطبية من أدوية ومستلزمات والتي وصلت من منظمة الصحة العالمية على المستشفيات المستجيبة في المناطق الحدودية.
وذكّر جميع المستشفيات بضرورة رفع جهوزيتها على الأصعدة كافة للتعامل مع أي طارئ، مطلعا المجتمعين على الخطوات والإجراءات التي قامت بها الوزارة في هذا المجال.
من جهةٍ أخرى، أشاد الابيض بصلابة القطاع الصحي الذي لا يزال صاما ويقدم الخدمات للمواطنين على الرغم من كل الظروف والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد في السنوات الاخيرة، من التصدي لوباء كورونا مرورا بانفجار مرفأ بيروت وصولا الى الازمة الاقتصادية الخانقة التي نمر بها حاليا.
واتفق الطرفان على إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة تحسبا لأي تطورات أمنية على الحدود الجنوبية.
أخبار لبنان
الأبيض
المستشفيات الخاصة
جرحى
الحرب
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