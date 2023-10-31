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بو حبيب أوعز بتقديم شكوى جديدة الى مجلس الامن ضد إسرائيل لاستخدامها الفوسفور الأبيض في اعتداءاتها ضد لبنان

أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب أنه أوعز الى بعثة لبنان لدى الامم المتحدة تقديم شكوى جديدة الى مجلس الامن الدولي لإدانة استخدام إسرائيل للفوسفور الابيض في اعتداءاتها المتكررة ضد لبنان، وقيامها عمدا بحرق الأحراج والغابات اللبنانية".