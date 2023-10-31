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شكاوى في حق بعض المدارس في المتن الشمالي... ومتابعة قريبة للموضوع
أخبار لبنان
2023-10-31 | 16:28
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شكاوى في حق بعض المدارس في المتن الشمالي... ومتابعة قريبة للموضوع
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شكاوى في حق بعض المدارس في المتن الشمالي... ومتابعة قريبة للموضوع
بعدما وردت شكاوى الى نقابة المعلمين في المدارس الخاصة بحق بعض المدارس في المتن الشمالي وذلك على خلفية إجبار إداراتها للمعلمين بالتوقيع على كتاب يعفيها من دفع رواتب المعلمين في حال أقفلت المدرسة أبوابها لظروف قاهرة كالحرب مثلاً.
وتابعت الـLBCI الموضوع مع النقيب نعمه محفوض ومع الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر.
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