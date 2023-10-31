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مشاهد جديدة لنصرلله... هذا ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعيّ
أخبار لبنان
2023-10-31 | 06:00
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مشاهد جديدة لنصرلله... هذا ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعيّ
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مشاهد جديدة لنصرلله... هذا ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعيّ
وتأتي هذه المشاهد قُبيل كلمته المرتقبة منذ بدء معركة "طوفان الأقصى"
تداولت وسائل التواصل الاجتماعيّ مشاهد جديدة، للأمين العام لحزب الله حسن نصرلله، قبل كلمته المرتقبة.
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