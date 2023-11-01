نقيب مكاتب ووكالات السفر للـLBCI: تداعيات الوضع العام كارثيّة على القطاع..والسياحة الواردة تراجعت بنسبة 95%

اعتبر نقيب مكاتب ووكالات السفر جان عبود أن " تداعيات الوضع العام كارثيّة على القطاع".



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "في الاشهر الماضية كانت مبيعاتنا في سوق قطع التذاكر بحدود 2.200000 دولار يوميًا، أي ما يعادل 4500 تذكرة باليوم، وما نشهده من 10 ايام حتى اليوم هو تراجع كبير، اذ لا تتعدى المبيعات سقف الـ 500.000 دولار أي ما يُعادل 1500 تذكرة يوميًا".



واضاف "اذا استمرت الاوضاع بالتقلّب، فهذا الامر سيؤثر على المؤسسات السياحية والعاملين فيها".



واشار عبود الى انه " في اليوم الواحد يتم الغاء 50 تذكرة، وتصدير 5".



وأردف ان"السياحة الواردة تراجعت بنسبة 95%، على الرغم من أن الصيف كان واعدًا والنتائج والحجوزات كانت مشجعة".

