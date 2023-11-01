نقيب أصحاب الفنادق للـLBCI: نقف على رجلينا بدون اي مساعدة من الدولة

أكد نقيب أصحاب الفنادق بيار الاشقر أن الدولة لم تُساعد القطاع ولو ليوم واحد، قائلا :" بحسب خبرتنا الطويلة في الازمات المتعاقبة على هذا البلد، كنّا نقوم بكلّ ما علينا ونعود ونقف على رجلينا بدون اي مساعدة من الدولة، والمثال الاكبر في انفجار بيروت حيث لم تقدّم الدولة أو أي من الدول الاقليمية اي مساعدات لقطاعنا ولكننا عدنا ووقفنا من جديد".



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "لولا ايمان الشعب والزملاء، لما عاد قطاع السياحة ونجح عبر السنين".