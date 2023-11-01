الأردن تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى لبنان

نصحت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية المواطنين الأردنيين بتجنب السفر إلى لبنان خلال هذه الفترة إلا للضرورة القصوى.

حرصاً من #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين على سلامة المواطنين الأردنيين في الخارج، ونظراً للظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة بشكل عام، تنصح الوزارة المواطنين الأردنيين بتجنب السفر إلى #الجمهورية_اللبنانية الشقيقة، خلال هذه الفترة، إلا للضرورة القصوى.https://t.co/43CkZAesWh pic.twitter.com/uOPMZF4jZH