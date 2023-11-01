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قرارات مهمة للجنة الوزارية المخصصة لقطاع الكهرباء
أخبار لبنان
2023-11-01 | 07:26
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قرارات مهمة للجنة الوزارية المخصصة لقطاع الكهرباء
رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعا لـ"اللجنة الوزارية المخصصة لقطاع الكهرباء" قبل ظهر اليوم في السرايا.
الوزير فياض
وأعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، أنه تمت الموافقة على اعتماد التعرفة الجديدة لكهرباء لبنان التي كان من المقرر أن تصبح فاعلة في أول تموز.
وأشار فياض الى أن التعرفة الجديدة تبدأ في اصدار شهر ايار، بحيث يتم دمج التعرفة الثابتة وبدل التأهيل معا ليكون هناك رسم ثابت واحد أرخص من السابق ويخفض الكلفة على المواطن، على ان يعتمد سعر لصرف الدولار يحدده مصرف لبنان يوميا عبر منصته للمؤسسة.
وكشف فياض ان الجباية تتحسن كثيرا وهي في معظم المناطق فوق 90 بالمئة، ولكن في بعض المناطق التي تعاني من ارتفاع في مستوى الفقر هناك تعديات أكثر على الشبكة مع جباية أقل، ولكن المعدل العام هو فوق 80 بالمئة وهذا بيشر بالخير بنجاح تنفيذ الخطة".
ولفت فياض إلى ان الهدر الفني وغير الفني أقل مما تم التخطيط له في خطة الطوارىء، وهو في بعض الامكنة ما بين 20 و30 بالمئة، ويصل في بعض الحالات الى نحو 35 بالمئة، وبالتالي هذا يساعد على أن يكون الأداء المالي لمؤسسة الكهرباء مستقرا، وان تكون لديها الاستدامة لتأدية الخدمة ".
حايك
بدوره، أعلن المدير العام لـ"مؤسسة كهرباء لبنان" كمال حايك انه تم تحديد المبلغ الذي يجب أن تدفعه المؤسسات والادارات العامة اعتبارا من الاول من تشرين الثاني الى 30 حزيران بحدود 70 مليون دولار اميركي تقريبا، وان التنسيق قائم مع وزارة المالية كي تؤمن الأموال للوزارات والادارات والمؤسسات العام ومصالح المياه والمستشفيات غير القادرة على الدفع.
وقال حايك: "في موضوع اللاجئين السوريين عرضنا للاجراءات وسيأخذ مجلس إدارة الكهرباء قرارا غدا للبدء بوضع فواتير خارج الاصدار بمحاضر مفتوحة لكل المخيمات السورية". وتمنى من اللاجئين السوريين التعاون لأن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين رفضت أن تدفع عنهم، وشركة كهرباء لبنان ستطبق عليهم ما تطبقه على اللبنانيين.
وشدد على ان مسألة المخيمات الفلسطينية تتطلب قرارا سياسيا مشيراً الى انه تم الاتفاق مع،" الأنروا" على آلية، لانها ابلغت المراجع عدم قدرتها على الدفع عن المخيمات. واوضح في هذا الاطار انه تم طلب مساعدة القوى الأمنية والجيش في حدود المخيمات، لافتاً الى ان الآلية المتبعة في الجباية داخل المخيمات فيجب ان توافق عليها القوى السياسية لأنه يمكن ان تكون مرتبطه بالتوطين.
أخبار لبنان
فياض
تعرفة الكهرباء
حايك
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