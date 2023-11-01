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عوده استقبل نواب كتلة "تجدد"... عبد المسيح: نرفض ظاهرة انتشار الدعوات للتسلح
أخبار لبنان
2023-11-01 | 07:34
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عوده استقبل نواب كتلة "تجدد"... عبد المسيح: نرفض ظاهرة انتشار الدعوات للتسلح
أكد النائب أديب عبد المسيح أن اجتماع اللبنانيين حول حماية لبنان هو المدخل الوحيد لمنع التعرض لحرب مدمرة كما هو المسار الطبيعي لدعم قضية الشعب الفلسطيني، فلا تناقض بين هذين الهدفين.
كلام عبد المسيح جاء بعد زيارة وفد نواب كتلة "تجدد" لمتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده. وضمّ الوفد أشرف ريفي، فؤاد مخزومي، أديب عبد المسيح وميشال معوض.
ولفت عبد المسيح الى أن الكتلة "تتوقف عند ظاهرة انتشار الدعوات للتسلح تحت عنوان المقاومة وهذا يجري في بيروت وفي الكثير من المناطق، مشيرا الى أن هذه الدعوات خطيرة ومرفوضة فالجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية هي المسؤولة عن أمن المواطنين ونرفض أن يتم تشريع غابات السلاح لأن ذلك سيكون بداية للفوضى. وقال: "نطالب الجيش والقوى الأمنية باتخاذ الإجراءات الفورية وتطبيق القانون لمنع انتشار السلاح وحامليه كي لا يتم تحويل لبنان إلى بؤرة للفوضى. وتشدد الكتلة على أن ضرورة حماية لبنان تملي إخراج المؤسسة العسكرية من التجاذبات السياسية ومنع وقوع الشغور في قيادتها كي تتابع مهمتها في حفظ الاستقرار".
وأعلن أن الكتلة "ستستمر باتصالاتها ولقاءاتها مع جميع القوى السياسية والمرجعيات، قائلا: "نحن كمكوّن سياسي وبرلماني متنوع، نعتبر أنفسنا جزءاً من التقاء عريض رافض لتعريض لبنان للحرب عبر التمسك بمظلة قرارات الشرعية الدولية والدستور وستطرح الكتلة في وقت قريب تصوراً عملياً لتظهير هذا الموقف بالتنسيق مع الجميع".
أخبار لبنان
تجدد
الياس عوده
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