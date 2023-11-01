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مجلس المفتين طالب بوقف اطلاق النار في غزة وفتح المعابر وإدخال المساعدات الغذائية والطبية
أخبار لبنان
2023-11-01 | 08:24
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مجلس المفتين طالب بوقف اطلاق النار في غزة وفتح المعابر وإدخال المساعدات الغذائية والطبية
مجلس المفتين دعا إلى العمل الوطنيّ والإسلاميّ الموحّد
رأى مجلس المفتين في لبنان أن "المجازر الارهابية المروعة" التي ترتكبها اسرائيل كل يوم في غزة وبالأمس في مخيم جباليا تدل على همجية العدوان وغطرسته، وهذا يستدعي موقفا عربيا وإسلاميا لمواجهة هذا العدوان وهذا الاحتلال الغاشم لأرض فلسطين.
وطالب في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، بوقف اطلاق النار فورا في غزة وفتح المعابر وإدخال المساعدات الغذائية والطبية الى الأهالي.
وتبنّى مجلس المفتين البيان الذي صدر عن المجلس الشرعيّ الإسلاميّ الأعلى، داعياً إلى العمل الوطنيّ والإسلاميّ الموحّد في وجه الهجمة العدوانيَّة الصهيونية التي يقوم بها الجيش الإسرائيليّ في غزة المحاصرة، والتي يستهدف بها لبنان أيضاً.
ونبه المجلس الى خطورة الاعتداءات المتكررة على قرى وبلدات الجنوب اللبناني.
وتناول المجلس أيضا شؤوناً وطنية داخلية، فأعرب عن استغرابه واستهجانه لتعذّر انتخاب رئيس للجمهورية، رغم مرور عام كامل على فراغ منصب الرئاسة، علماً أنَّ رئيس الجمهورية هو رمز الوحدة الوطنية والمؤتمن على الدستور.
وأبدى المجلس قلقه من الانعكاسات السلبية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً للفراغ الرئاسيّ، لما له من آثار سلبية على عمل المؤسسات الدستورية الأخرى، وبالتالي على صدقية الدولة اللبنانية والسلم الأهلي .
كما حذر من امتداد الفراغ الى المراكز المهمة في الدولة اللبنانية.
أخبار لبنان
مجلس المفتين
غزة
لبنان
انتخاب
رئيس للجمهورية
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