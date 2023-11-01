المكتب الاعلامي لوزير الزراعة عمم خارطة الحرائق المفتعلة من الجيش الإسرائيلي في الجنوب

وزع المكتب الإعلامي لوزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال "الخارطة التي عرضها الوزير عباس الحاج حسن في مجلس الوزراء اليوم".



وأشار المكتب الإعلامي إلى أن هذه الخارطة "هي خارطة الحرائق في جنوب لبنان يوم 26 تشرين الأول 2023، ويتم تعديلها يوميا، ولقد افتعلها الجيش الإسرائيلي عبر رمي قنابل فوسفورية محرمة دوليا".