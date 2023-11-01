كلمة لبنان في الجمعية العامة في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة

رحّب القائم بالأعمال بالوكالة هادي هاشم في الجمعية العامة في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة أن وفد لبنان رحّب باعتماد القرار المُعنون "حماية المدنيين واحترام الموجبات القانونية والإنسانية" المقدّم من المجموعة العربية، والذي يُعدّ أول خطوة جدّية صادرة عن الأمم المتحدة لوقف المعاناة الإنسانية على الأرض في غزة.**لقراة الكلمة الكاملة اضغط