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وزارة الصحة العامة تفعل خطا ساخنا لخدمة النازحين قسرا عن مناطقهم الحدودية
أخبار لبنان
2023-11-01 | 10:14
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وزارة الصحة العامة تفعل خطا ساخنا لخدمة النازحين قسرا عن مناطقهم الحدودية
وزارة الصحة العامة تفعل خطا ساخنا لخدمة النازحين قسرا عن مناطقهم الحدودية
اعلنت وزارة الصحة العامة وابتداء من اليوم عن إطلاق مركزها لاستقبال اتصالات المواطنين النازحين قسرا عن مناطقهم الحدودية بسبب العدوان الاسرائيلي عليها.
وأكدت في بيان أن مركز الاتصالات مخصص لمساعدة النازحين لتلبية كافة احتياجاتهم الصحية وللاجابة عن كافة أسئلتهم، بالاضافة الى توجيههم إلى أقرب مركز رعاية صحية أولية وإرشادهم الى الدوائر المختصة لضمان استمرارية تلقيهم خدماتهم الصحية.
وأكدت وزارة الصحة العامة، وقوفها بجانب النازحين، وهذه الخطوة هي تكميلية للخطوات السابقة التي كانت قد قامت بها سابقا ومنذ اليوم الاول بالتعاون مع الجمعيات الاهلية الشريكة بإنشاء وحدات طبية متنقلة وتزويدها بعدد كبير من أدوية الامراض المزمنة والمستلزمات الطبية لتقديمها إلى أهلنا النازحين مجانا.
ودعت جميع المواطنين النازحين بعدم التردد في الاتصال على الخط الساخن: 1787 المخصص لمساعدتهم في احتياجتهم الصحية.
والمندوبون في الخدمة كل يوم من الثامنة صباحا حتى الثانية عشرة من منتصف الليل".
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