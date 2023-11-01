ميقاتي إجتمع مع وفد من منظمة الصحة العالمية... وتشديد على أولوية دعم القطاع الصحي في لبنان

إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في حضور وزير الصحة فراس أبيض، مع وفد من منظمة الصحة العالمية في السراي اليوم. وضم الوفد المدير الاقليمي للمنظمة أحمد المنظري، والمدير الاقليمي للطوارئ ريك برينر، ومدير مكتب المنظمة في لبنان عبد الناصر ابو بكر.



وتم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون بين الحكومة اللبنانية والمنظمة والجهود التي تقوم بها وزارة الصحة، اضافة الى جهوزية القطاع الصحي في حال حصول أي طارئ.



كما تم التشديد على أولوية دعم القطاع الصحي في لبنان الذي يتحمل اعباء كبيرة خصوصا في ظل وجود اعداد كبيرة من النازحين وضرورة قيام المجتمع الدولي بواجباته تجاهم وتجاه البلد المضيف.