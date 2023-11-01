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السفير البابوي في لبنان يتفقّد رعايا البلدات الحدودية في إقليم بنت جبيل

أخبار لبنان
2023-11-01 | 12:33
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السفير البابوي في لبنان يتفقّد رعايا البلدات الحدودية في إقليم بنت جبيل
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السفير البابوي في لبنان يتفقّد رعايا البلدات الحدودية في إقليم بنت جبيل

تفقد السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا الرعايا الحدودية في إقليم بنت جبيل: دبل، رميش، وعين إبل، وحاملًا البركة البابوية.

وبحث السفير البابوي في اوضاع الاهالي واحتياجاتهم في ظل الظروف المتوترة، واستمع من أهالي البلدات عن المعاناة والحاجيات التي هم بحاجة لها.
 

أخبار لبنان

السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا

البلدات الحدودية

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