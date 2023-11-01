السفير البابوي في لبنان يتفقّد رعايا البلدات الحدودية في إقليم بنت جبيل

تفقد السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا الرعايا الحدودية في إقليم بنت جبيل: دبل، رميش، وعين إبل، وحاملًا البركة البابوية.



وبحث السفير البابوي في اوضاع الاهالي واحتياجاتهم في ظل الظروف المتوترة، واستمع من أهالي البلدات عن المعاناة والحاجيات التي هم بحاجة لها.