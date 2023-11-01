الفراغ في قيادة الجيش وتعيين رئيس أركان بين وميقاتي وأبو فاعور

ملف الفراغ في قيادة الجيش وتعيين رئيس أركان، ناقشه النائب وائل ابو فاعور بإسم الحزب التقدمي الإشتراكي مع رئيسِ حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، والامور لم تتضح بعد، بحسب ابو فاعور.