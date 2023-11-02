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o
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العثور على جثمانين على الحدود الجنوبية... وهذا ما في التفاصيل
أخبار لبنان
2023-11-02 | 05:11
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العثور على جثمانين على الحدود الجنوبية... وهذا ما في التفاصيل
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العثور على جثمانين على الحدود الجنوبية... وهذا ما في التفاصيل
عثر الجيش اللبنانيّ على جثمانَين استهدفهما الجيش الإسرائيليّ، على الحدود الجنوبية للبنان.
وهذا ما في التفاصيل...
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