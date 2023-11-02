أدرعي: نواصل استهداف أهداف عسكرية لحزب الله

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "أكس"، أننا نواصل استهداف أهداف عسكرية لحزب الله على خط الحدود في منطقة الشمال، مشيراً الى أنه تمت تصفية "خلايا" تخطط لاطلاق قذائف مضادة للدروع وقذائف صاروخية وهاون نحو الأراضي الاسرائيلية.

ولفت أدرعي الى أن الجيش الاسرائيلي يستهدف المواقع التي تطلق منها القذائف نحو منطقة جبل الشيخ وجبل روس".

وقال: "استهدفنا خلية قامت باطلاق صاروخ أرض-جو نحو مسيرة تابعة لنا".