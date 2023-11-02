حريق داخل مخيم للاجئين السوريين في الزهراني

أخمدت عناصر الدفاع المدنيّ حريقًا شبّ داخل مخيم للاجئين السوريين، في عدلون - الزهراني.



واقتصرت الأضرار على الماديات.