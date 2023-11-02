قاووق: موقف تشيلي وبوليفيا وكولومبيا أشرف من عروبة التطبيع

مدح قاووق بتدابير بعض الدول الغربين، تُجاه حرب غزة، بينما ذمّ "دول التطبيع".

أسف عضو المجلس المركزيّ، في "حزب الله"، الشيخ نبيل قاووق، من مواقف بعض العرب، الذين لا تهزّهم المذابح للشعب الفلسطينيّ، و"إنّما يخشون من انتصار غزة".



وأكّد قاووق، خلال الإحتفال التكريميّ الذي أقامه "حزب الله"، أنّ حاملات الطائرات والأساطيل لم ولن تؤثر على قرار المقاومة، في العمليات، ضد إسرائيل و"ستستمر وتتواصل وتكثر كمًّا ونوعًا."



وأشار إلى أنّ غزة تُذبح، كل يوم، "بقرار أميركيّ وضوء أخضر غربيّ وتواطؤ عرب التطبيع."



ورأى أنّ موقف تشيلي وبوليفيا وكولومبيا من أحداث غزة هو موقف مشرّف، و"هو أشرف ألف مرة من عروبة التطبيع المخزية، التي لا تشرفنا ونتبرأ منها."