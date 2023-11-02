مولوي: هدف تفعيل خطة الطوارئ ليس التخويف بل طمأنة الشعب

كلام مولوي جاء خلال جولة، في محافظتي الجنوب والنبطية، قبل أن ينتقل إلى مدينة صور.

أكّد وزير الداخلية والبلديات، في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي ضرورة التزام مسؤولية العمل الوطنيّ، مشيرًا إلى أنّ الحكومة متضامنة مع أهالي الجنوب ولا تمييز بين الاهالي.



وقال، من سرايا صيدا: "تفعيل خطة الطوارئ، في المحافظات جميعها، أمر ضروريّ لحالات الطوارئ كلّها وهدف هذا الموضوع ليس التخويف بل طمأنة الشعب."



ومن المقرر أن ينتقل بعدها مولوي إلى محافظة النبطية ومن ثم إلى مدينة صور، للاطلاع على أوضاع مراكز النازحين من القرى الحدودية، وجهوزية الاستجابة، في المحافظتين، ضمن خطة الطوارئ التي وضعها مجلس الوزراء.