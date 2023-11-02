ملف الأملاك البحرية استُعرض في اجتماع تقييميّ حضره حمية

ملف حيويّ نحو الاختتام

استُعرض ملف الأملاك البحرية، في اجتماع تقييميّ بين وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية والمعنيين، في مديرية الشؤون الجغرافية للجيش اللبنانيّ، والمكلفة بالقيام بعملية المسح الشامل لكامل الأملاك العامة البحرية والإشغالات القانونية القائمة والتعديات عليها.



وأتى هذا العرض لإختتام مرحلة من مراحل هذا الملف الحيويّ.