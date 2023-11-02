ميقاتي: اننا مع السلام

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات ديبلوماسية دولية وعربية في السرايا اليوم ، تمحورت حول الاوضاع الراهنة في لبنان وغزة والجهود المبذولة لوقف اطلاق النار.



وفي خلال اللقاءات جدد رئيس الحكومة التأكيد أننا مع السلام ونبذل كل المساعي لوقف اطلاق النار في غزة ووقف التعديات الاسرائيلية على جنوب لبنان".



ودعا "الامم المتحدة الى القيام بتحرك سريع لوقف المجازر في غزة".



وفي هذا السياق، إجتمع رئيس الحكومة مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا ورونيكا وقالت: " أطلعت على دور الحكومة في هذه الظروف الصعبة لأن هذا هو وقت التنسيق الأفضل، وابلغني الرئيس ميقاتي بالمبادرات الديبلوماسية التي يقوم بها ، وأبلغته عن اجتماع سيعقد في 22 تشرين الثاني بشأن القرار 1701 وضرورة تطبيقه على أرض الواقع".



وإجتمع الرئيس ميقاتي مع سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان دوروتي شيا وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع الراهنة. كما اجتمع مع سفيرة كندا، والمبعوثة الألمانية الخاصة بالشؤون الإنسانية ديك بوتزل، وسفير تركيا في لبنان وسفير قطر لدى لبنان.