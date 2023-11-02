نقابة الممرضات والممرضين أقرت خطة لإدارة الطوارئ

أعلنت نقابة الممرضات والممرضين أنها أقرت "خطة لإدارة الطوارئ في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة من أجل تجهيز الطواقم التمريضية وتمكينها من الإستجابة لحالات الطوارئ والحروب والأزمات، وذلك بالتعاون مع غرفة PHEOC التابعة لوزارة الصحة العامة، وقد تضمنّت الخطة التفاصيل كافة الواجب إتباعها في كافة مراحل التحضير والإستجابة والمتابعة".
وأشارت في بيان، الى أنه يمكن الإطلاع على بنود الخطة عبر زيارة الموقع الإلكتروني للنقابة www.orderofnurses.org.lb
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وأوضحت أن خطة إدارة الطوارئ تهدف إلى تنظيم وتفعيل الاستجابة لعمليات الإنقاذ والإسعاف وتخفيف المخاطر والمضاعفات عند حدوث أي أزمة أو كارثة أو حادث أو حرب بالتنسيق مع كل الجهات المعنية من وزارات ونقابات ومؤسسات إستشفائية.
تنقسم الخطة الى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: التحضير والتدريب
- إيداع مركز عمليات طوارئ الصحة العامة PHEOC التابعة لوزارة الصحة العامة لائحة بأسماء الممرضات والممرضين أصحاب الخبرة في أقسام الطوارئ والعناية المركزة وغرف العمليات الراغبين بالخضوع الى تدريب حول أصول الإستجابة لحالات الطوارئ وإعدادهم لتدريب زملائهم في كافة المؤسسات الصحية.
- إنشاء قاعدة معلومات عن الممرضات والممرضين المؤهلين للإستجابة للطوارئ والكوارث والأزمات ومشاركتها مع وزارة الصحة العامة التي تدير عمليات الطوارئ.
- وضع إطار تنظيمي بالتعاون مع "مركز عمليات طوارئ الصحة العامة" عن آلية العمل وسط المخاطر وكيفية التحرك عند حدوث أي طارئ.
- تشجيع مدراء التمريض لتحضير الممرضات والممرضين لمواجهة الأزمات والكوارث وكيفية العمل على تخفيف المخاطر مع التأكيد على إحترام آداب وأخلاقيات المهنة.
- إنشاء لوائح لطلاب التمريض سنة ثالثة الراغبين في المساعدة والمؤازرة والإستجابة للطوارئ الصحية.
إنشاء مجموعات من المرضات والممرضين المدرّبين عبر خدمة الواتساب من أجل التبليغ وتطبيق خطة الطوارئ والمتابعة.
القسم الثاني: الإستجابة لحالات الطوارئ
- التنسيق مع مركز عمليات طوارئ الصحة العامة PHEOC للحصول على لوائح باسم الممرضات والممرضين الذين إلتحقوا بكل مركز أو مؤسسة إستشفائية من أجل متابعتهم وإحصائهم.
- تأمين الدعم اللوجستي من نقل وطعام ومياه ومراكز للإيواء وملاجئ للحماية وكذلك السعي لتأمين المستلزمات التمريضية المطلوبة.
- تلبية النداءات للإلتحاق بالمراكز والمؤسسات التي تعاني من نقص بشري للعاملين في التمريض أو الممرضات والممرضين المتخصصين في حقول معينة.
- الإلتحاق بالمستشفيات ومراكز الإسعاف والمستوصفات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والعيادات المتخصصة والعيادات النقالة والمستشفيات الميدانية في حال وجودها.
- متابعة توجيهات النقابة أو غرف العمليات التي أنشأتها وزارة الصحة العامة عبر خدمة الواتساب.
القسم الثالث: التقييم والمتابعة
- تقييم العمل بشكل يومي بالتنسيق مع مركز عمليات طوارئ الصحة العامة PHEOC في إطار تحسين جودة العناية وتطوير آلية الإستجابة للحصول على أفضل نتائج ممكنة.
- تبديل الفرق العاملة من أجل تأمين الراحة في أماكن معينة داخل المؤسسات أو خارجها لتخفيف النقل والإنتقال من المنزل الى مراكز العمل والطوارئ.
- تأمين إتصال للممرضات والممرضين مع أهلهم وعائلاتهم.
- تأمين تغطية إستشفائية شاملة للممرضات والممرضين وعائلاتهم على نفقة المؤسسات التي يعملون لديها أو التحقوا فيها لحالات الطوارئ.
- العمل على إعطاء مخصصات مالية وحوافز لفترة العمل خلال الأزمة والطوارئ.
القسم الرابع: مرحلة التعافي
- تأمين الدعم النفسي والاجتماعي للعاملين في أوقات الأزمات من أجل الإستمرار والصمود وذلك من خلال البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة العامة.