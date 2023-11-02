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جعجع لـ"سنة على الفراغ": إذا أدخلنا الحزب في الحرب سيكون قد ارتكب جريمة كبرى... وعلى الحكومة تطبيق القرار 1701
أخبار لبنان
2023-11-02 | 15:37
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جعجع لـ"سنة على الفراغ": إذا أدخلنا الحزب في الحرب سيكون قد ارتكب جريمة كبرى... وعلى الحكومة تطبيق القرار 1701
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جعجع لـ"سنة على الفراغ": إذا أدخلنا الحزب في الحرب سيكون قد ارتكب جريمة كبرى... وعلى الحكومة تطبيق القرار 1701
جعجع لـ"سنة على الفراغ": إذا أدخلنا الحزب في الحرب سيكون قد ارتكب جريمة كبرى...
أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الحرب لا يجب أن تصل إلى لبنان لأنها ستقضي على البلد، ويجب أن نفعل المستحيل لمنعها". وقال: "منقتل حالنا كرمال الحزب؟ يجب على الحكومة اللبنانية تطبيق القرار 1701".
ورأى جعجع في حديث لـ"سنة على الفراغ" عبر الـLBCI ان القضية الفلسطينية "مش بالحكي"، وأرى أنها تتمثل بإعادة الحقوق للشعب الفلسطيني، سائلاً:
"هل الفلسطيني يعيش انتصار 7 تشرين؟ القوة لا تواجه فقط بقوة أخرى انما بقوة "بتجيب نتيجة"، بماذا استفاد الفلسطيني اليوم من الحرب سوى مواجهة الفقر والموت؟".
كما رأى أن "حماس أنقذت إسرائيل من دون قصد، فعملية 7 تشرين أدت إلى تعاطف المجتمع الدولي مع "إسرائيل"، وسأل: "ماذا فعل محور الممانعة للقضية الفلسطينية منذ 80 سنة حتى اليوم؟".
واعتبر جعجع أن "قرار الحرب والسلم مخطوف من قبل "الحزب" وإيران"، لافتاً الى أن "لا أحد ضليعاً في القضية الفلسطينية أكثر من ياسر عرفات ووصل إلى قناعة بأنه يجب الذهاب إلى "الطريق الآخر". وقال: "محمود عباس هو أعز مسؤول في العالم بالنسبة لي، وأنا قلبي على القضية الفلسطينية أكثر من الكثير من المزايدين وأكبر خطر بالنسبة لاسرائيل هم فلسطينيي الداخل".
ودعا جعجع للوصول إلى حل فعلي بشأن القضية الفلسطينية، وأكد التضامن بشكل كامل مع أهالي غزة وأنهم ضد منظمة حماس بشكل مطلق.
وذكّر جعجع بأن "اسرائيل أخذت مزارع شبعا من سوريا، وأخذت حينها قرار تنفيذ القرار 425، وعندها تم ضم مزارع شبعا إلى لبنان"، وقال: "يمكننا تحريرها من خلال إمضاء من الحكومتين اللبنانية والسورية على أن مزارع شبعا لبنانية وتقديمها لمجلس الامن". ولفت الى أن "بشار الأسد يقول إن مزارع شبعا سورية وحلفائه في لبنان يعتبرونها لبنانية".
وأضاف: "ما بدن يسمعوا ويسترجعوا مزارع شبعا" من أجل تحقيق اهداف مشاريعهم الإقليمية على حساب اللبنانيين واهل الجنوب".
ورداً على سؤال، قال جعجع: "يتهموننا بالعمالة ولكن العملاء الذين ثبت انهم جواسيس لاسرائيل كانوا من مختلف الطوائف ولا يوجد بينهم شخص واحد قواتي".
وشدد رئيس جزب القوات اللبنانية أن "الحرب يجب الا تقع وإذا أدخلنا في الحرب فان حزب الله سيكون قد ارتكب جريمة كبرى"، وقال: "موقفنا الإنساني من المواطنين الشيعة أمر وموقفنا السياسي من الحزب أمر مختلف كلياً".
وتمنى جعجع على ميقاتي "الاعتذار من الدول العربية بسبب ما صدر عن وئام وهاب، مؤكدأً أن كلامه مرفوض ويمثل محور الممانعة فقط وهو لا يتحدث باسم اللبنانيين فالعرب ساعدوا لبنان "لكرم أخلاقهم" ولمحبتهم.
واعتبر جعجع ان لبنان ليس لديه المقومات للتأثير بشكل ايجابي بحرب اقليمية او بمشاركته بتوحيد الساحات، وهذه الامور تحصل بالإتفاق والتخطيط على استراتيجية كاملة وليس بهذه الطريقة.
داخلياً، أكد جعجع أنه لا يمكن التلاعب بمؤسسة الجيش "كيف مكان".
وحول الانتخابات الرئاسية، قال جعجع: "أنعي اليوم الانتخابات الرئاسية، فمن كان يعطل بات اليوم يعطّل أكثر وأكثر، فمحور الممانعة لا يريد انتخاب رئيس".
وأضاف: "هذه المرة الأولى التي يُمنع محور الممانعة من إيصال مرشحه للرئاسة، ولم ينتهِ ترشيح جهاد أزعور بالنسبة لنا".
أما عن جولة باسيل، فسأل: "ما هو طرحه ليجول على الأطراف كافة؟".
وقال إنها "هذه المرة الأولى التي يُمنع محور الممانعة من إيصال مرشحه للرئاسة"، مؤكداً أن "ترشيح جهاد أزعور بالنسبة للقوات لم ينته".
وتوجه جعجع لوليد جنبلاط سائلأً: "إذا التقيت باسيل "شو رح يطلع من هذا اللقاء"؟ فأنت تعلم جيدا من هو باسيل".
وفي كلمة أخيرة، توجه جعجع للسيد نصرالله قائلاً: "أفضل لو السيد حسن نصرالله ينسحب من الجنوب ويسلّمه للجيش بدلا من أن يلقي كلمته غداً، وأفلامه الدعائية "ما كان وقتها".
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