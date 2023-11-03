أدرعي: دمّرنا بنى تحتية لحزب الله ردًا على اطلاق قذائف نحو إسرائيل

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "أكس"، أن الجيش الاسرائيلي قام أمس بتصفية "خلية مخربين" تم رصدها داخل مجمع لحزب الله في لبنان وبتدمير بنى تحتية لـ"الحزب" ردًا على اطلاق قذائف نحو إسرائيل يوم أمس.



وأشار أدرعي الى أنه خلال ساعات الليلة الماضية، هاجمت دبابة "خلية مخربين" حاولت اطلاق قذيفة مضادة للدروع نحو الاراضي الاسرائيلية في منطقة جبل روس.



ولفت الى أنه أصيب جندي بجروح متوسطة وآخر بجروح طفيفة نتيجة سقوط مسيرة على موقع عسكري في منطقة جبل روس.