أدرعي: دمّرنا بنى تحتية لحزب الله ردًا على اطلاق قذائف نحو إسرائيل

قامت قوات جيش الدفاع أمس بتصفية خلية مخربين تم رصدها داخل مجمع لحزب الله في لبنان وبتدمير بنى تحتية لحزب الله ردًا على اطلاق القذائف نحو إسرائيل يوم أمس.
خلال ساعات الليلة الماضية هاجمت دبابة خلية مخربين حاولت اطلاق قذيفة مضادة للدروع نحو الاراضي الاسرائيلية في منطقة جبل روس.… pic.twitter.com/JwAkYJdjPT
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 3, 2023
قامت قوات جيش الدفاع أمس بتصفية خلية مخربين تم رصدها داخل مجمع لحزب الله في لبنان وبتدمير بنى تحتية لحزب الله ردًا على اطلاق القذائف نحو إسرائيل يوم أمس.
خلال ساعات الليلة الماضية هاجمت دبابة خلية مخربين حاولت اطلاق قذيفة مضادة للدروع نحو الاراضي الاسرائيلية في منطقة جبل روس.… pic.twitter.com/JwAkYJdjPT