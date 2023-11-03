أمانتا السجل العقاري تفتحان أبوابهما في هذين اليومين

أعلنت أمانتا السجل العقاري في البقاع - زحلة، وفي البقاع الغربي فتح أبوابهما أمام المواطنين يومي الاثنين والثلاثاء ٦ و٧ تشرين الثاني الجاري من الساعة الثامنة وحتى الواحدة بعد الظهر.