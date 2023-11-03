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لوكورنو التقى ميقاتي: تشديد على التعاون والتنسيق بين الجيش واليونيفيل

أخبار لبنان
2023-11-03 | 07:08
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لوكورنو التقى ميقاتي: تشديد على التعاون والتنسيق بين الجيش واليونيفيل
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لوكورنو التقى ميقاتي: تشديد على التعاون والتنسيق بين الجيش واليونيفيل

بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو في التصعيد على الحدود الجنوبية بالاضافة الى حرب غزة وضرورة ايجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية.

وأكد الوزير الفرنسي أهمية أن تتحلى كل الاطراف في الجنوب بالعقلانية والحكمة وعدم دفع الامور نحو التصعيد والتدهور، مشدداً على التعاون والتنسيق الوثيق بين الجيش واليونيفيل وتفعيل مهام القوات الدولية وضرورة ارساء الهدوء على طول الخط الازرق.

وأبلغ لوكورنو الحكومة أن فرنسا قررت ارسال مساعدات عاجلة للجيش ومن بينها معدات طبية وادوية.

أخبار لبنان

وزير الجيوش الفرنسية

ميقاتي

الجنوب

غظة

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