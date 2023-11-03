نصرالله: دخلنا المعركة منذ 8 تشرين الاول وكل الاحتمالات مفتوحة... وللأميركيين: أساطيلكم لم ولن تخفنا

اعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله أن ما يتحكم بجبهتنا أمران، الأول هو مسار تطور الاحداث في غزة، والثاني هو سلوك العدو الصهيوني تجاه لبنان، محذّراً من التمادي الذي طال بعض المدنيين وهذا سيعيدنا الى "المدني مقابل مدني" وكل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة.



نصرالله وفي خلال الاحتفال التكريمي للشهداء "الذين ارتقوا على طريق القدس"، كشف أنه "وصلتنا رسائل بأن أميركا ستقصف إيران إذا واصلنا عملياتنا في الجنوب ولكن التهديد والتهويل علينا وعلى المقاومين لا يجدي نفعًا واساطيلكم لم ولن تخفنا وأعددنا لها عدّتها". ولفت الى أن من يريد منع توسع الجبهات في المنطقة عليه وقف العدوان على القطاع، وقال: "نحن دخلنا المعركة من 8 تشرين الاول وما يجري على جبهتنا مؤثر ومهم ولو نظرنا الى ما يجري على الحدود بموضوعية نجده كبيرا جدا ومؤثرا جدا ولن يتم الاكتفاء به على كل حال".



واعتبر نصرالله أن إسرائيل سترتكب أكبر حماقة إذا هاجمت لبنان، لافتاً الى أن الجبهة اللبنانية خفّفت جزءًا كبيرا من القوات التي كان ستسخّر الى الحدود مع غزة ومع تصاعد الاحداث أجبر العدو على ان يبقي قواته في الشمال وان يضيف اليها.



وأكّد أن عملية "طوفان الأقصى" كان قرارها فلسطينياً مئة بالمئة وتنفيذها فلسطينياً مئة بالمئة وأخفاها أصحابها عن الجميع وخلافاً لما يظن البعض هذا الاخفاء لم يزعج أحدا بل اثنى الجميع عليه، مشددا على انه يجب أن يفهم الجميع أن أصحاب القرار الحقيقيين هم قيادات المقاومة وأصحاب القضية.



ورأى نصرالله أنه كان لا بدّ من حدث كبير يهزّ هذا الكيان وداعميه ويفتح الملفات الانسانية امام العالم ويعيد طرح قضية فلسطين وشعبها المظلوم من جديد فكانت العملية الجهادية الكبرى" عملية طوفان الاقصى"، مشيراً الى أن العملية أسّست لمرحلة جديدة في المنطقة والقضاء على حماس هدف غير قابل للتحقيق، وأن السرية المطلقة ضمنت نجاح العملية الباهر من خلال عامل المفاجأة المذهلة.



وقال: "ما يجري اليوم في غزة ليس حربا كبقية الحروب السابقة بل هي معركة فاصلة وما بعدها ليس كما قبلها وعلى الجميع أن يتحمل المسؤولية"، لافتاً الى أن عملية الأقصى كانت لها نتائج استراتيجية ستترك آثارها على حاضر ومستقبل هذا الكيان.



وبالنسبة لحركات المقاومة، قال نصرالله: "المقاومة الاسلامية في العراق بدأت تتحمل مسؤوليتها وأعلنت انها قد تدخل مرحلة جديدة والشعب اليمني أعلن رسميا انه قام بعدة مبادرات".



وشدّد نصر الله على أن أميركا هي المسؤولة عن الحرب في غزة واسرائيل هي مجرّد أداة تنفيذيّة، لافتاً الى أن إسرائيل طلبت من أميركا أسلحة وأموالا منذ اليوم الأول لمعركة طوفان الأقصى، وأن السرعة الأميركية في احتضان إسرائيل ودعمها وإسنادها كشف وهن وفشل هذا الكيان.



وقال نصر الله: "العالم سيكتشف أن غالبية من يقولون إنهم مدنيون قتلتهم حماس قتلوا بسلاح الجيش الإسرائيلي فقد كان واضحًا أن هذا العدو كان في حالة غضب مع جنون وعندما ذهب لاستعادة المستعمرات من الفلسطينيين هو الذي ارتكب المجازر بحق المستوطنين".



واضاف: "التضحيات اليوم مستحقة لأنها اسست لمرحلة تاريخية جديدة من مصير الشعب الفلسطيني ودول المنطقة".

















