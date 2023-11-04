ميقاتي خلاله اجتماعه وبلينكن: لبنان يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف التعديات والإنتهاكات الإسرائيلية

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعًا مع وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن في العاصمة الأردنية عمان صباح اليوم شارك فيه سفير لبنان في الأردن يوسف إميل رجي، مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف ونائب رئيس موظفي وزارة الخارجية توم سوليفان.وفي خلال الإجتماع، أكد الرئيس ميقاتي أولوية العمل للتوصل الى وقف إطلاق النار في غزة لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر هناك، وكذلك العمل على وقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وسياسة الأرض المحروقة التي تتبعها إسرائيل باستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا للإمعان في إحداث المزيد من الخسائر البشرية وتدمير المناطق والبلدات الجنوبية.وشدد رئيس الحكومة على أن لبنان الملتزم بالشرعية الدولية وبتطبيق القرار الدولي الرقم 1701، وبالتنسيق مع اليونيفيل، يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف التعديات والإنتهاكات الإسرائيلية اليومية على أرضه وسيادته برًا وبحرًا وجوًا.بدوره، شدد وزير الخارجية الأميركية على أنه يبذل جهده لوقف العمليات العسكرية لغايات إنسانية، على أن يترافق ذلك مع بدء البحث في معالجة ملف الأسرى.