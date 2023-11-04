ميقاتي من مصر: لدعم الموقف المصري في ايجاد حل دائم للقضية الفلسطينية

أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن تقديره لوقوف مصر الدائم إلى جانب لبنان وذلك خلال اجتماع مع الرئيس المصريّ عبد الفتاح السيسي، في القاهرة.



وشارك في الاجتماع الوزير عباس كامل وسفير لبنان في مصر وجامعة الدول العربية علي الحلبي.

وقال ميقاتي إنّ مِصر التي تحمل دومًا هموم العالم العربيّ، تبذل جهدًا كبيرًا لوقف العدوان الإسرائيليّ على غزة ووقف المجازر التي ترتكب، في حق الفلسطينيين.



وأعلن عن دعمه لموقف الرئيس المصري برفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وسعيه لايجاد حل يبدأ بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين والعمل تاليًا على ايجاد حل دائم للقضية الفلسطينية يحفظ حقوق الفلسطينيين، في أرضهم ودولتهم المستقلة.



وكان رئيس الحكومة وصل الى مصر قبل الظهر ،وكان في استقباله في مطار القاهرة وزير الإنتاج الحربى محمد صلاح الدين.