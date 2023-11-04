الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قاووق: مهما كان حشد الأساطيل فإننا لسنا من يخذل غزة

أخبار لبنان
2023-11-04 | 06:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قاووق: مهما كان حشد الأساطيل فإننا لسنا من يخذل غزة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
قاووق: مهما كان حشد الأساطيل فإننا لسنا من يخذل غزة

اعتبر عضو المجلس المركزيّ، في حزب الله، الشيخ نبيل قاووق أنّ المقاومة الإسلامية بعملياتها المتواصلة، استطاعت أن تستنزف الجيش الإسرائيليّ على طول الحدود.

وأكد قاووق، خلال الاحتفال التكريميّ، الذي أقامه حزب الله، أنّ المقاومة مستمرة، في عملياتها.

وقال: "مهما كان حشد الأساطيل وحاملات الطائرات والمدمرات، فإننا لسنا من يخذل غزة."

ورأى الشيخ قاووق أنه مادامت العلاقات مستمرة بين دول عربية وإسرائيل، فهذا يعني إعطائها الضوء الأخضر لـ"ذبح غزة".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

حزب الله

غزة

قاووق

LBCI التالي
الجيش الإسرائيلي يعلن قصفه لخليّتين و"نقطة مراقبة" تابعة لحزب الله
ميقاتي من مصر: لدعم الموقف المصري في ايجاد حل دائم للقضية الفلسطينية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2023-11-03

البيت الأبيض: على حزب الله ألا يحاول الإستفادة من الصراع الدائر في غزة ونحن لا نريد ان يمتد الصراع الى لبنان

LBCI
صحف اليوم
2023-11-01

حرب غزة تضع سلاح "حزب الله" خارج النقاش (الجمهورية)

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-31

سعيد للـLBCI: حزب الله مضطر لأن يقول أنه متضامن مع غزة ويقوم بعمليات محسوبة لكي لا يسأله أحد "منّي وجرّ" أين كنت عندما احتاجوك في المنطقة؟ وأن يقول أنا حريص على سلام لبنان ولم أدخله بهذه الحرب

LBCI
خبر عاجل
2023-10-30

وزير الدفاع الإسرائيلي: ما يحدث في غزة رسالة لحزب الله

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:00

ميقاتي تلقى إتصالا من نظيره الهولندي وبحث معه في الوضع في لبنان وغزة والمساعي الجارية لاحلال السلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:47

أهالي طير حرفا الحدودية.. لم تهجرهم المواجهات فهل يهجرهم إنقطاع المياه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

مبادرة ميقاتي لاحلال السلام في غزة... اليكم النقاط التي تتركز عليها

LBCI
أخبار لبنان
14:34

شغف انطوان الغريب لكرة السلة لن ينطفئ...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:11

رائد الفضاء الإماراتي ينشر صوراً لغزة من الفضاء... ويُعلّق بكلماتٍ مؤثرة! (صور)

LBCI
منوعات
16:00

ملياردير يعرض مبلغ 185 ألف دولار لقضاء عام كامل على جزيرة خاصة... إليكم التفاصيل!

LBCI
آخر الأخبار
15:45

كتائب القسام: 23 من جثث الأسرى مفقودة تحت الأنقاض ولن نستطيع الوصول إليها بسبب العدوان

LBCI
منوعات
14:31

العثور على جثة امرأة مفقودة في مرآب مطار... قتلها حبيبها ثم صعد إلى الطائرة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:47

أهالي طير حرفا الحدودية.. لم تهجرهم المواجهات فهل يهجرهم إنقطاع المياه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

ماذا حملت مشاهد اليوم التاسع والعشرين من الحرب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

بعض الاطفال الضحايا نجا من القصف… لكن ليس كليا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

مبادرة ميقاتي لاحلال السلام في غزة... اليكم النقاط التي تتركز عليها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

ماذا تقول مديرة مكتب العربية في واشنطن عن مرحلة ما بعد حرب غزة وخطاب نصرالله؟

LBCI
أخبار لبنان
14:34

شغف انطوان الغريب لكرة السلة لن ينطفئ...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

البحث في مرحلة ما بعد حرب غزة بات يطبخ...

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
14:29

مقدمة النشرة المسائية 04-11-2023

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:19

شتلة الصمود الجنوبية.. قصةُ بقاءٍ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
08:29

فادي إبراهيم بحاجة فوراً الى دم من فئة B+

LBCI
خبر عاجل
07:17

مصلحة تسجيل السيارات تفتح أبوابها الثلاثاء المقبل

LBCI
خبر عاجل
14:38

القيادة الأميركية الوسطى: وصول أسطول حاملة الطائرات أيزنهاور للشرق الأوسط في إطار تعزيز التمركز الإقليمي

LBCI
فنّ
07:23

تزامناً مع كلمة نصرالله... مايا دياب في منشورات ساخرة دون تسميته!

LBCI
خبر عاجل
13:34

وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس تتلقى ضربات قوية وسنصل إلى السنوار وسنقضي عليه وجاهزون للانتصار في غزة حتى إن اتخذ الأمر سنة

LBCI
خبر عاجل
13:27

وزير الدفاع الاسرائيلي: لن تكون هناك حماس في غزة بنهاية هذه الحرب واتفقنا مع الولايات المتحدة على ذلك

LBCI
خبر عاجل
12:50

إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية بإتجاه مستعمرة نهاريا إعترضتهما القبة الحديدية فوق رأس الناقورة

LBCI
آخر الأخبار
08:30

الخارجية الأميركية: بلينكن شدد خلال لقاء مع ميقاتي بعمّان على أهمية عدم اتساع رقعة الصراع بين إسرائيل وحماس وأعرب عن قلقه بشأن تبادل إطلاق النار على طول حدود لبنان مع إسرائيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More