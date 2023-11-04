قاووق: مهما كان حشد الأساطيل فإننا لسنا من يخذل غزة

اعتبر عضو المجلس المركزيّ، في حزب الله، الشيخ نبيل قاووق أنّ المقاومة الإسلامية بعملياتها المتواصلة، استطاعت أن تستنزف الجيش الإسرائيليّ على طول الحدود.



وأكد قاووق، خلال الاحتفال التكريميّ، الذي أقامه حزب الله، أنّ المقاومة مستمرة، في عملياتها.



وقال: "مهما كان حشد الأساطيل وحاملات الطائرات والمدمرات، فإننا لسنا من يخذل غزة."



ورأى الشيخ قاووق أنه مادامت العلاقات مستمرة بين دول عربية وإسرائيل، فهذا يعني إعطائها الضوء الأخضر لـ"ذبح غزة".