الجيش الإسرائيلي يعلن قصفه لخليّتين و"نقطة مراقبة" تابعة لحزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه قصف "خليّتين إرهابيتين" و"نقطة مراقبة" تابعة لحزب الله ردًا على محاولات لإطلاق النار، من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية.



وقال الجيش، في بيان: "تم التصدّي لإطلاق قذائف هاون، قادمة من لبنان، باتجاه البلدات الإسرائيلية، في "شمال إسرائيل"، موضحًا أنّها لم تتسبّب بأي إصابات.