اوجيرو: تعرض كابل رئيسي في بئر حسن للقطع جراء حفريات تابعة للبلدية أدى إلى انقطاع الانترنت

اعلنت هيئة "اوجيرو" عبر منصة "اكس " بتعرض كابل رئيسي يغذي الموزّع ٤٤ (صبرا - سوق اللحوم) للقطع في منطقة بئر حسن جراء حفريات تابعة للبلدية مما أدى إلى انقطاع خدمات الصوت و الإنترنت".واكدت ان "فرقنا الفنية تعمل جاهدة على معالجة هذا العطل الخارج عن إرادتنا".