بلينكن خلال لقاء مع ميقاتي: لعدم اتساع رقعة الصراع...ولبنان بحاجة إلى اختيار رئيس

أعلنت الخارجية الأميركية أن وزيرها انطوني بلينكن شدد خلال لقاء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعمّان على أهمية عدم اتساع رقعة الصراع بين إسرائيل وحماس.



وأعرب عن قلقه بشأن تبادل إطلاق النار على طول حدود لبنان مع إسرائيل.



وشكر بلينكن، ميقاتي، على قيادته في منع لبنان من الانجرار إلى حرب لا يرغب فيها الشعب اللبناني، بالإضافة إلى جهوده مع شركاء إقليميين لتحقيق سلام دائم ومستدام في المنطقة. وناقش بلينكن الجهود الأميركية لتأمين المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة، مشيرًا إلى أن لبنان بحاجة إلى اختيار رئيس لقيادة البلاد لعبور الأزمات الإقليمية والداخلية على حد سواء.