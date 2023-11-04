الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت: ما زلنا نطالب بحقنا بمعرفة الحقيقة ومازلنا نطالب بعدم المتاجرة بقضيتنا

أخبار لبنان
2023-11-04 | 13:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت: ما زلنا نطالب بحقنا بمعرفة الحقيقة ومازلنا نطالب بعدم المتاجرة بقضيتنا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت: ما زلنا نطالب بحقنا بمعرفة الحقيقة ومازلنا نطالب بعدم المتاجرة بقضيتنا

نفذت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفتها الشهرية مساء اليوم أمام تمثال المغترب- مرفأ بيروت، بمشاركة أهالي الضحايا والجرحى والمتضررين، حيث صدر بيان عن الجمعية جاء فيه:

"أنقف اليوم دقيقة صمت على شهداء غزة أم على ضحايانا أم على أنفسنا؟ أنصمت لأجلهم دقيقة بينما العالم كله صمت على مجزرة غزة ومن قبلها مجزرة مرفأ بيروت؟ صمت رهيب وخذلان واتفاق الجميع لعدم وصولنا للحقيقة وعدم وصولنا لصور ساتلايت بموقع الانفجار، كأن القتل والإجرام أصبح عادة.

أتظنون أننا نسيناكم؟ ام نسينا من أطلق سراح الموقوفين بغير وجه حق واتهام القاضي بيطار بإغتصاب السلطة؟ اتظن اننا نسينا مصاهرتك لأحد المطلوبين (غازي زعيتر)؟ ام نسينا انك انت من طلب اقفال الفجوة وعلمك بوجود النيترات ايها القاضي غسان عويدات؟ اتظنون اننا نسينا من اصبح بلجنة العدل وهو متهم بمعرفته بوجود النيترات وعليه مذكرة توقيف؟ او نسينا من كان على علم بوجودها قبل الانفجار؟ هل ركب الظلم على العدل؟ هل انقلبت الموازين؟ اين العدل ايها القاضي حبيب رزق الله مازلنا ننتظر العدل فأين هو؟ هل العدل ان نبقى صامتين مكبلين ومكتوفي الايدي ونحن اول من التجأ الى القضاء اللبناني عله ينصفنا؟".

فنحن مازلنا نطالب بحقنا بمعرفة الحقيقه ومحاسبة المسؤولين عن وجود النيترات في عاصمة بيروت ومازلنا نطالب بعدم المتاجره بقضيتنا. فنحن كأهالي الضحايا لم نسلم من اتهاماتهم مرة بقبض الاموال واخرى بأننا نتبع سفارات. لكننا اثبتنا منذ ثلاث سنوات ان مطالبنا هي ذاتها لن تتغير: معرفة الحقيقه ومحاسبة المسؤولين. كما ونطالبكم بإعادة الموقوفين الهاربين من وجه العداله واعادتهم الى السجون وتنفيذ اذونات الملاحقة والجلب. كما ونطالبكم الاسراع بدعاوى التعسف باستعمال الحق.

ورسالة منا نحن الاهالي الى نقيبة المحامين في طرابلس بعد منعها وعرقلتها باعطاء اذن الملاحقة بحق يوسف فنيانوس بدعوى التعسف باستعمال الحق، نريد سؤالها: هل ضميرك مازال حيا؟ ام منصبك كان اعز عليك من تنفيذ العدل؟ ونطالبكم بقبول القضاة المكلفين بتشكيل الهيئة العامه لمحكمة التمييز وعدم حصر ذلك بالقضاة الاصليين.

اخيرا وليس آخرا كفوا أيديكم عن القضاء بل كفوا ايديكم عن ملف تفجر مرفأ بيروت".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أهالي

ضحايا

انفجار

بيروت:

نطالب

بحقنا

بمعرفة

الحقيقة

ومازلنا

نطالب

المتاجرة

بقضيتنا

LBCI التالي
التهديدات الخارجية متواصلة عبر القنوات الديبلوماسية (الجمهورية)
عبد المسيح لـ"الأنباء الإلكترونية": نصرالله كان حذر من توريط لبنان في حرب شاملة مع إسرائيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-10-04

جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في وقفة احتجاجية

LBCI
أخبار لبنان
13:05

تجمع أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت: ثلاث سنوات من الكذب والتسييس والهدف طمس الحقيقة ونحر العدالة والهروب من العقاب

LBCI
أخبار لبنان
2023-09-04

جمعية أهالي ضحايا انفجار المرفأ: العدالة المتأخرة ليست بعدالة

LBCI
أخبار لبنان
2023-09-04

حطيط في الوقفة الشهرية لتجمع أهالي شهداء انفجار المرفأ: متمسكون بالقضاء اللبناني وبتنحي البيطار نصل إلى الحقيقة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:00

ميقاتي تلقى إتصالا من نظيره الهولندي وبحث معه في الوضع في لبنان وغزة والمساعي الجارية لاحلال السلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:47

أهالي طير حرفا الحدودية.. لم تهجرهم المواجهات فهل يهجرهم إنقطاع المياه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

مبادرة ميقاتي لاحلال السلام في غزة... اليكم النقاط التي تتركز عليها

LBCI
أخبار لبنان
14:34

شغف انطوان الغريب لكرة السلة لن ينطفئ...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-10-31

عانت من الصداع بسبب نظاراتها...وما اكتشفته المراهقة بعد فحص عينيها كان خطيراً!

LBCI
منوعات
2023-09-23

جريمة "مأساوية" تهز إحدى الدول العربية... رجل يقتل والدته وشقيقته وابنته وهنّ نائمات بطريقة "صادمة"!

LBCI
امن وقضاء
2023-11-03

القبض على مروّجي مخدّرات في طرابلس... ماذا ضُبط بحوزتهم؟

LBCI
فنّ
2023-10-16

ميرفا القاضي بالمايوه على البحر.. صورها استفزت المتابعين!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:47

أهالي طير حرفا الحدودية.. لم تهجرهم المواجهات فهل يهجرهم إنقطاع المياه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

ماذا حملت مشاهد اليوم التاسع والعشرين من الحرب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

بعض الاطفال الضحايا نجا من القصف… لكن ليس كليا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

مبادرة ميقاتي لاحلال السلام في غزة... اليكم النقاط التي تتركز عليها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

ماذا تقول مديرة مكتب العربية في واشنطن عن مرحلة ما بعد حرب غزة وخطاب نصرالله؟

LBCI
أخبار لبنان
14:34

شغف انطوان الغريب لكرة السلة لن ينطفئ...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

البحث في مرحلة ما بعد حرب غزة بات يطبخ...

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
14:29

مقدمة النشرة المسائية 04-11-2023

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:19

شتلة الصمود الجنوبية.. قصةُ بقاءٍ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
08:29

فادي إبراهيم بحاجة فوراً الى دم من فئة B+

LBCI
خبر عاجل
07:17

مصلحة تسجيل السيارات تفتح أبوابها الثلاثاء المقبل

LBCI
خبر عاجل
14:38

القيادة الأميركية الوسطى: وصول أسطول حاملة الطائرات أيزنهاور للشرق الأوسط في إطار تعزيز التمركز الإقليمي

LBCI
فنّ
07:23

تزامناً مع كلمة نصرالله... مايا دياب في منشورات ساخرة دون تسميته!

LBCI
خبر عاجل
13:34

وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس تتلقى ضربات قوية وسنصل إلى السنوار وسنقضي عليه وجاهزون للانتصار في غزة حتى إن اتخذ الأمر سنة

LBCI
خبر عاجل
13:27

وزير الدفاع الاسرائيلي: لن تكون هناك حماس في غزة بنهاية هذه الحرب واتفقنا مع الولايات المتحدة على ذلك

LBCI
خبر عاجل
12:50

إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية بإتجاه مستعمرة نهاريا إعترضتهما القبة الحديدية فوق رأس الناقورة

LBCI
آخر الأخبار
08:30

الخارجية الأميركية: بلينكن شدد خلال لقاء مع ميقاتي بعمّان على أهمية عدم اتساع رقعة الصراع بين إسرائيل وحماس وأعرب عن قلقه بشأن تبادل إطلاق النار على طول حدود لبنان مع إسرائيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More