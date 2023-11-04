وزير الدفاع الاسرائيلي: اذا كرر نصر الله هذا الخطأ فسيكلف لبنان الكثير... واسرائيل ستقضي على السنوار

أكّد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ألاّ "مصلحة لدينا في المواجهة مع حزب الله لكننا مستعدون"، مشدّدا على أنه إذا كرر نصر الله خطأ قائد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة يحيى السنوار فسيكلف لبنان الكثير.غالانت تعهّد في مؤتمر صحافي، أن تعثر القوات الإسرائيلية على السنوار و"تقضي عليه".ولفت الى أنه "لن تكون هناك حماس في غزة بنهاية هذه الحرب واتفقنا مع الولايات المتحدة على ذلك".وأشار الى أنه "لدينا اتفاق سلام مع مصر وهي تنسق ما هو مطلوب لمنع وصول الإرهاب إليها".