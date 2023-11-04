ميقاتي تلقى إتصالا من نظيره الهولندي وبحث معه في الوضع في لبنان وغزة والمساعي الجارية لاحلال السلام

بحث رئيس وزراء هولندا مارك روته مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في إتصال هاتفي في الوضع في لبنان وغزة والمساعي الجارية لاحلال السلام.



وكرر رئيس الحكومة المطالبة "بوقف العدوان الاسرائيلي على غزة وجنوب لبنان، لان استمرار التدهور على ما هو عليه يهدد بتمدد الحرب الى المنطقة ككل".



وقد نشر رئيس وزراء هولندا تغريدة على منصة x جاء فيها: "تحدثت مع رئيس مجلس الوزراء في لبنان نجيب ميقاتي بشأن الوضع المقلق في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، والذي يؤثر أيضاً على لبنان. ويجب منع المزيد من التصعيد في المنطقة. والموضوع المهم الآخر الذي ناقشناه هو الآفاق طويلة المدى. وتدعو هولندا إلى إقامة دولة آمنة للفلسطينيين إلى جانب إسرائيل الآمنة".