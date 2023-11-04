المقاومة الإسلامية استهدفت مكمناً لِجنود الجيش الاسرائيلي داخل أحد منازل ‏مستعمرة المطلة

أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان أنها "رداً على قتل عدد من المدنيين خلال الأيام الماضية، استهدفت مساء يوم السبت الواقع في 4/11/2023 مكمناً لِجنود العدو الصهيوني ‏داخل أحد منازل ‏مستعمرة المطلة وحققت فيه إصابات مؤكدة".