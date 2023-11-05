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كشافة الرسالة الإسلامية تصدر بيانًا بعد إصابة 4 من مسعفيها جراء غارة إسرائيلية

أخبار لبنان
2023-11-05 | 04:35
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كشافة الرسالة الإسلامية تصدر بيانًا بعد إصابة 4 من مسعفيها جراء غارة إسرائيلية
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كشافة الرسالة الإسلامية تصدر بيانًا بعد إصابة 4 من مسعفيها جراء غارة إسرائيلية

كشافة الرسالة الإسلامية تصدر بيانًا بعد إصابة 4 من مسعفيها جراء غارة إسرائيلية

أصدرت غرفة عمليات الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية بيانًا أوضحت فيه أنه "في ساعات الفجر الأولى وأثناء قيام سيارتين تابعتين للدفاع المدني في الكشافة القيام بواجبهما الإنساني بإجلاء عدد من المصابين من أحد المنازل التي استهدفتها قوات الإحتلال الإسرائيلي في أطراف طير حرفا- قضاء صور، عمدت طائرة مسيرة تابعة لقوات الإحتلال الإسرائيلي إلى إستهداف السيارتين بشكل مباشر، مما أدى إلى إصابة أربعة مسعفين بجروح متوسطة نقلوا على أثرها إلى أحد مستشفيات صور للمعالجة."

وأشارت غرفة عمليات الدفاع المدني إلى أن "جمعية كشافة الرسالة الإسلامية ومسعفيها الذين لم تثنهم جرائم إستهداف الإحتلال الإسرائيلي لسياراتها وطواقمها ومقراتها طيلة سنوات الإحتلال الاسرائيلي وفي كافة حروبة العدوانية على لبنان، وما مجزرة إسعاف المنصوري إلا عينة من هذه العدوانية، فهي وكل العاملين فيها مستمرون في أداء واجبهم الإنساني،" واضعة "هذه الجريمة برسم المجتمع الدولي الذي يجب أن يتحرك فورًا لردع إسرائيل ووقف جرائمها وخرقها للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية التي تحظر على أي كان إعاقة عمل المسعفين تحت أي ظرف من الظروف."

أخبار لبنان

غرفة عمليات الدفاع المدني

كشافة الرسالة الإسلامية

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