باسيل زار الراعي ليل امس: مستعدون للالتزام بميثاق شرف لدعم أي رئيس يتم انتخابه بجلسات مفتوحة

كشف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، عبر منصة إكس، أنه" زار ليلاً البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وهنأه بسلامة العودة واطلعه على الجولة التشاورية التي قمام بها وعلى نتائجها".



وقال باسيل:" شجّعني على استكمال التشاور، واتفقنا على أن انتخاب رئيس للجمهورية هو أساس إعادة تكوين السلطة، ومفتاح معالجة الأزمات ووقف تفكّك المؤسسات، وأن أي قرار يخالف الميثاق والدستور هو إمعان بضرب الدولة والشراكة الوطنية".



ةتابع باسيل بالقول :" أكّدت للبطريرك استعدادنا للالتزام بميثاق شرف لدعم أي رئيس جمهورية يتم انتخابه بجلسة انتخاب مفتوحة، في حال لم يتمّ التوافق قريباً على اسم جامع، اذا كان هذا الامر يساعد بإنهاء الفراغ ووقف تحلّل الدولة. توافقنا على انّه من واجب مجلس النواب انهاء الفراغ الرئاسي بسرعة وبحسب الدستور".