باسيل زار الراعي ليل امس: مستعدون للالتزام بميثاق شرف لدعم أي رئيس يتم انتخابه بجلسات مفتوحة

زرت ليلاً غبطة البطريرك وهنأته بسلامة العودة واطلعته على الجولة التشاورية التي قمت بها وعلى نتائجها. شجّعني على استكمال التشاور، واتفقنا على ان انتخاب رئيس للجمهورية هو أساس إعادة تكوين السلطة، ومفتاح معالجة الأزمات ووقف تفكّك المؤسسات، وأن أي قرار يخالف الميثاق والدستور هو إمعان…
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) November 5, 2023
زرت ليلاً غبطة البطريرك وهنأته بسلامة العودة واطلعته على الجولة التشاورية التي قمت بها وعلى نتائجها. شجّعني على استكمال التشاور، واتفقنا على ان انتخاب رئيس للجمهورية هو أساس إعادة تكوين السلطة، ومفتاح معالجة الأزمات ووقف تفكّك المؤسسات، وأن أي قرار يخالف الميثاق والدستور هو إمعان…